Els Clottemans heeft met enkelband gevangenis verlaten

De 38-jarige Els Clottemans, die in 2010 in het Tongerse hof van assisen voor de parachutemoord tot 30 jaar cel was veroordeeld, heeft met een enkelband de gevangenis mogen verlaten. Sinds vrijdag staat ze onder elektronisch toezicht (ET). Dat schreef Het Nieuwsblad.

Haar advocate Katrien Van der Straeten bevestigde het nieuws aan de krant. «Mijn cliënte heeft die kans gekregen en ze hoopt nu dat ze in alle rust en sereniteit weer een normaal leven kan opbouwen,» aldus de advocate.

Jaloezie

In een ophefmakend assisenproces werd Clottemans schuldig verklaard aan de sabotage van de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren. Omdat er aan de parachute geknoeid was, stortte de 38-jarige Els Van Doren op 18 november 2016 te pletter in een tuin in Opglabbeek (Oudsbergen). De jury achtte Clottemans, die haar betrokkenheid ontkende, schuldig aan de parachutemoord. Els Clottemans, Els Van Doren en een man uit Eindhoven zaten verweven in een driehoeksverhouding. Jaloezie was volgens de jury het motief voor het saboteren van de parachute van Van Doren.

Volgens het hof en de jury waren de feiten zwaarwichtig en gruwelijk, vooral omwille van de uitvoering van de moord zonder mededogen. «Els Van Doren moet zeer bewust haar naderend einde hebben meegemaakt», zo las assisenvoorzitter Michel Jordens voor tijdens het arrest in oktober 2010.

Opleiding

In oktober 2021 kreeg Clottemans van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank «beperkte detentie», waarbij ze overdag haar cel mocht verlaten voor een opleiding bij de VDAB. ’s Avonds moest ze iedere keer naar de gevangenis terugkeren. Eind vorige week werd het gevangenisregime verder versoepeld en mocht ze met een enkelband de gevangenis verlaten. Volgens advocate Van der Straeten ligt het elektronisch toezicht in de lijn van de eerder toegekende beperkte detentie. Clottemans moet zich wel nog aan bepaalde voorwaarden houden.