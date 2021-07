Elf mensen komen om bij maken van selfie tijdens storm

De elf werden door de bliksem getroffen toen ze in de regen selfies namen op een uitkijktoren van het 12de-eeuwse Fort Ajmer in Jaipur, de hoofdstad van de deelstaat Rajasthan. Er waren op het moment van de blikseminslag ongeveer 30 mensen op de toren. Sommigen zouden naar beneden zijn gesprongen. «De mensen die zondag op stap waren, namen onvoorzichtig selfies op het uitkijkpunt, ondanks het gure weer. Meer dan twintig gewonden werden in het ziekenhuis opgenomen,» klinkt het bij de politie.

Verder vielen er nog eens negen doden in Rajasthan, onder wie zeven kinderen. De andere slachtoffers vielen voornamelijk in de deelstaat Uttar Pradesh. Daar kwamen 42 mensen om het leven. Het gaat vooral om landbouwers of daklozen. Blikseminslagen en stormen zijn normaal in India tijdens het moessonseizoen, dat zich uitstrekt tussen juni en september. De meteorologische dienst heeft voor de komende dagen meer onweer in India voorspeld.