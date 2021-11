Elektrisch rijden en verplichte renovatie: Vlaamse regering heeft klimaatakkoord

De goedgekeurde maatregelen zouden goed zijn voor een hogere ambitie tegen 2030. Totnogtoe mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent ten opzichte van 2005. Om dat te halen, waren al bijkomende inspanningen nodig. Maar het huidige pakket zou garant staan voor een reductie met 40 procent.

Exit verbrandingsmotoren

Vanaf 2029 wordt de verkoop van nieuwe personen- of bestelwagens met verbrandingsmotoren verboden, is te horen bij het kabinet-Jambon. Daarvoor moet Vlaanderen wel de medewerking vragen van de federale regering, die eigenlijk bevoegd is voor de materie. Tegen 2030 wordt er gemikt op 100.000 ‘semi-publieke laadequivalenten’. Er komen ook meer groene bussen bij De Lijn en haar pachters.

Verplichte renovatie en geen aardgas meer

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Daarvoor worden renteloze leningen beschikbaar gemaakt.

Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om met hybride warmtepompen te verwarmen. Die werken deels op aardgas en deels op elektriciteit. Vanaf 2026 zal bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. Er komt ook een stimulans voor warmtepompen bij bestaande woningen.

«Juiste evenwichten»

Voor de landbouw en de industrie wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien.

Jambon maakt zich sterk dat de nieuwe maatregelen ambitie tonen, maar tegelijk haalbaar en betaalbaar blijven. «Dat is een kwestie van de juiste evenwichten vinden», stelt hij. «Hoe kunnen we als klein land maximaal bijdragen aan de wereldwijde klimaatproblematiek, op zo’n manier dat het voor iedereen te rechtvaardigen is.»