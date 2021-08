Eindelijk! Vrijdag en zaterdag tijdelijk droger en warmer

Hoewel het officieel zomer is, hebben we daar de afgelopen tijd niet veel van mogen merken. Afgelopen dinsdag was zelfs de 17de augustus met de koudste minimumtemperatuur ooit gemeten. Gelukkig is er dit weekend een beetje beterschap op komst.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms kans op wat lichte regen of enkele buitjes. In de namiddag wordt het droger en komen er stilaan meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden.

Mooie zaterdag

Zaterdag wordt het tijdelijk vrij mooi met opklaringen en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt warmer, met maxima rond 25 of 26 graden op de meeste plaatsen. Zondag wordt het wisselvallig en onstabiel met regen- en onweersbuien die van in de ochtend van west naar oost door het land trekken. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden. Een depressie boven de Noordzee blijft maandag ons weer bepalen. Het is onstabiel met opnieuw kans op regen- en onweersbuien. Het is weer frisser met maxima tussen 18 en 21 graden.