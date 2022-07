Eind dit jaar ook jobbonus voor zelfstandigen

Eind dit jaar krijgen ook de eerste startende zelfstandigen een jobbonus. Het gaat om 600 euro. Als ze een jaar later nog aan de slag zijn als zelfstandige, volgt nog een schijf van 600 euro. De bevoegde commissie van het Vlaams Parlement ging donderdag akkoord met het ontwerpdecreet, op een onthouding van Groen na.

Eerder dit jaar werd de jobbonus voor werknemers al goedgekeurd. Nu volgt ook de bonus voor startende zelfstandigen. Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder krijgen bij de overstap naar het ondernemerschap twee keer 600 euro. Ook wie al aan de slag was als zelfstandige in bijberoep, maakt aanspraak op de steun.

Geen degressief bedrag

Volgens een raming van minister van Werk Jo Brouns zouden iets meer dan 11.000 nieuwe zelfstandigen recht hebben op de premie. Negen op de tien onder hen zouden naar verwachting na een jaar nog aan het werk zijn als zelfstandige. De regering trekt jaarlijks 15 miljoen euro uit voor de steun.

In tegenstelling tot bij de reguliere jobbonus, werd er bij de zelfstandigen niet voor gekozen om het bedrag van de steun te laten dalen naargelang het inkomen hoger ligt. «Een degressief bedrag zou niet dezelfde stimulans geven om te starten als zelfstandige in hoofdberoep», zei Brouns donderdag bij de bespreking.

«Het bedrag van de jobbonus kan in de toekomst worden aangepast, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden», besloot de minister.