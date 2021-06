Eerste ‘Oscars der podcasts’ in Lage Landen worden uitgereikt in december

Volgens het persbericht van De Standaard luistert bijna één op de vijf Vlamingen minstens één keer per maand naar een podcast, en het aanbod in ons land is «groot, divers en kwalitatief erg sterk». «Hoog tijd dus voor een podcastfestival der Lage Landen», klinkt het.

De eerste editie van de driedaagse vindt plaats op 3, 4 en 5 december in Kursaal Oostende en zal worden gecureerd door zowel de journalisten van De Standaard als het team achter het festival. Ook de gaststad schaart zich achter het evenement. Met uiteenlopende titels als ‘Oostende & Compagnie’ (Ronald Verhaegen), ‘Het wonder is geschied!’ (Ben Van Alboom) en sinds kort ook ‘Oostende Bonsoir’ (Guinevere Claeys) heeft Oostende als eerste Vlaamse stad recentelijk flink in podcasts geïnvesteerd.