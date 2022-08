Eerste hond besmet met apenpokkenvirus door baasjes in Frankrijk

In Parijs is voor zover bekend een eerste geval van apenpokken vastgesteld bij een hond. Uit onderzoek blijkt dat het dier met het virus besmet is door zijn baasjes. Dat schrijft het medische vakblad The Lancet.

Het gaat om een vierjarig Italiaans windhondje dat bij zijn baasjes in bed slaapt. De eigenaren in kwestie zijn twee samenwonende mannen. Het apenpokkenvirus kan behalve door huid-op-huidcontact ook door het delen van kleding of lakens worden overgedragen.

Eekhoorns en konijnen

Het was al langer bekend dat ook honden besmet kunnen worden met het apenpokkenvirus, net als eekhoorns, egels, chinchilla’s en mogelijk konijnen. Besmetting onder huisdieren onderling is niet waarschijnlijk, schrijven de onderzoekers in The Lancet.