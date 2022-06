Eerste fietsbrug over Brusselse Ring officieel ingehuldigd

De eerste fietsbrug over de Brusselse Ring is klaar voor gebruik. De brug, vlakbij het treinstation van Diegem gelegen, volgt de spoorlijn tussen Leuven en Brussel en takt aan op de fietssnelweg F3. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) heeft de brug maandag officieel ingehuldigd.

Onder een stralende zon reden de eerste fietsers maandagochtend over de 169 meter lange brug. Iedereen die passeerde, kreeg een gratis koffie en fietsgadgets, zoals een drinkbus, aangeboden.

Tot hiertoe moesten fietsers over de Brusselse Ring nog omrijden via een andere brug: dat betekende een extra 3,5 à 4 kilometer. Deze nieuwe fietsinfrastructuur moet dat euvel verhelpen, en moet ook voor meer veiligheid voor de fietsers zorgen. De brug, die vijf meter breed is, is eveneens toegankelijk voor voetgangers.

Tegelijk zijn er aftakkingen van de F3 naar het nabijgelegen bedrijventerrein Keiberg-Kouterveld en naar het station van Diegem gerealiseerd. Zo moeten pendelaars die met de wagen komen werken, gemotiveerd worden om meer de fiets te nemen.

Vertraging

De verschillende delen van de brug werden begin februari op hun plaats gezet. Daarvoor werden enkele stukken van de Ring en de Woluwelaan (R22) enkele weekends afgesloten voor het verkeer. Het was een complexe operatie: sommige delen wegen tot 80 ton.

Na de plaatsing merkte men dat in een van de stukken onderaan een bluts zat. Door een extra plaat onderaan bij te lassen, kon de stabiliteit en veiligheid gegarandeerd blijven. De kwestie zorgde voor een kleine vertraging: normaal gezien had de brug eind maart al in gebruik worden genomen.

Het volledige project heeft een prijskaartje van 24 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, zowat 15 miljoen, komt van de Vlaamse overheid, 8 miljoen euro komt van de provincie Vlaams-Brabant. Ook de gemeentes Machelen en Zaventem dragen financieel bij.