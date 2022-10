Een op de vijf volwassen dak- en thuislozen is tussen 18 en 25 jaar oud

Een op de vijf volwassen dak- en thuislozen in Vlaanderen en Wallonië is nog geen 25 jaar oud. Dat schrijven de Mediahuiskranten maandag op basis van een studie van de Koning Boudewijnstichting.

Van de 6.286 dak- en thuislozen die eind 2020 en begin 2021 werden geteld in negen Vlaamse en Waalse steden, waren er 1.208 jongvolwassen. Dat is 19,2 procent of zowat een op de vijf. De telling vond onder meer plaats in Leuven, Gent en Charleroi.

Verborgen dakloosheid

De voornaamste oorzaken dat deze jongvolwassenen op straat terechtkomen zijn, volgens de studie, conflicten met familie of vrienden, relatieproblemen, immigratie en psychologische problemen.

Jongvolwassenen die geen dak boven hun hoofd hebben, leven vaker in verborgen dakloosheid. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld in hun auto de nacht doorbrengen of van sofa naar sofa surfen bij vrienden of familie. Vier op de tien zijn bovendien vrouwen tegenover iets minder dan dertig procent in de oudere groep.