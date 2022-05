Eén op de vijf bosbomen in Vlaanderen is beschadigd

Ongeveer 20 procent (19,9%) van de bosbomen in het meetnet was in 2021 beschadigd. Dat blijkt uit de bosvitaliteitsindex, die de vitaliteit of kwaliteit van de bossen in het Vlaamse Gewest opvolgt. Het aandeel beschadigde bomen daalde ten opzichte van 2020: toen was nog één op de vier bosbomen (25,2 %) beschadigd.

De cijfers werden publiek gemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Statistiek Vlaanderen. Eén van de criteria voor het bepalen van de gezondheid van bosbomen is de bladbezetting. Bomen met meer dan 25 % blad- of naaldverlies worden als beschadigd beschouwd.

Zomereik en beuk waren de meest beschadigde boomsoorten in 2021, met respectievelijk 27,4 en 20,9 % beschadigde bomen. Ook het aandeel beschadigde Corsicaanse den is hoog (19,4 %).

Verbetering

Tot 1995 steeg het aandeel beschadigde bosbomen in de Vlaamse bosvitaliteitsindex. Tussen 2000 en 2008 was er sprake van een verbetering. Na 2008 nam het aandeel beschadigde bomen weer geleidelijk toe. Tussen 2012 en 2016 werd een afname waargenomen maar na 2016 steeg het aandeel beschadigde bosbomen bijna jaarlijks tot 2020. In 2021 was er een verbetering van de algemene toestand.

Een veelheid aan factoren beïnvloedt de bosgezondheid: onder meer atmosferische deposities, klimaatwijziging, bosbeheer en natuurlijke factoren zoals insecten en schimmels. Als gevolg van klimaatverandering is er de vrees voor hevigere stormen en langdurige droogteperioden.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden waren in 2021 beter dan de voorgaande jaren. 2018 was een uitzonderlijk droog jaar en ook tijdens de zomers van 2019 en 2020 waren er hittegolven en langdurige droogteperioden. In 2021 was er voldoende neerslag. Droogtesymptomen werden niet waargenomen en er was in vergelijking met de voorgaande jaren ook minder stormschade in de proefvlakken.

De gunstige weersomstandigheden zorgden bij verschillende boomsoorten voor een verbetering van de bladbezetting. Er was in 2021 geen vroegtijdige verkleuring of blad-/naaldval door droogte.