Een leeg bord: dagelijkse kost voor 1 kind op 10

Op maandag 17 oktober startte de Week Tegen Kinderarmoede. Kinderarmoede, in België? Ook in ons land is het nog steeds een groot probleem: 1 op de 5 kinderen leeft hier in armoede, 1 op de 10 zelfs in extreme armoede. Met de Week Tegen Kinderarmoede wil Stichting Pelicano dit ernstig maatschappelijk probleem de aandacht geven die het verdient.

Meer dan 43.000 kinderen die in België in extreme armoede leven: het zijn cijfers om van te schrikken. Maar een leeg bord, voor die kinderen dagelijkse kost, dat is pas écht schrikken. Van leerstoornissen tot een verstoorde groei: de effecten van opgroeien in armoede en zonder dagelijkse warme maaltijd op korte én lange termijn zijn niet te onderschatten, bewijzen heel wat studies. De ongelijkheid die door de pandemie al versterkt werd, dreigt door de oorlog in Oekraïne en de daaruitvolgende stijgende levensduurte bovendien nog toe te nemen. Omdat elk kind in ons land recht heeft op gelijke kansen, organiseert Stichting Pelicano dit jaar voor de derde maal Week Tegen Kinderarmoede. Van maandag 17 oktober, de Internationale dag van de armoede-uitroeiing, tot 23 oktober rekent Pelicano nog meer dan anders op jouw steun.

Duurzame ondersteuning

Acteurskoppel An Miller en Filip Peeters en Miss België 2021 Kedist Deltour zetten als ambassadeurs al hun schouders onder de campagne, en ook jij kan je steentje bijdragen. Stichting Pelicano is voor 100% afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, acties of bedrijfspartnerships en heeft elk bedrag, hoe klein ook, dus broodnodig. Pelicano gebruikt jouw steun om te voorzien in de basisbehoeften van kinderen in armoede. Het gaat dan om maaltijden, kledij, schoolgerief, medische kosten, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub.

Om die kinderen met de hoogste nood te bereiken, werkt de stichting samen met zorgpartners, onder andere OCMW’s en scholen. Bovendien verbindt Pelicano zich ertoe elk kind op een duurzame manier te steunen, namelijk tot ze als jongvolwassene een diploma behalen om uiteindelijk hun plaats in de maatschappij en het werkveld te vinden. Op die manier doorbreekt Pelicano de vicieuze cirkel die armoede vaak is. Want een samenleving zonder kinderarmoede: Pelicano is er rotsvast van overtuigd dat het kan.