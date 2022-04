Een heerlijk romige zalm croque met avocado

Het is alweer bijna Pasen en misschien ben je al wel flink aan het nadenken over wat je gaat eten. Want een of meerdere uitgebreide en copieuze maaltijden met allerlei lekkernijen horen er natuurlijk bij. Hier vind je een recept voor een croque met zalm en avocado, een heerlijke smaak topper waarmee je echt kunt uitpakken bij de paasbrunch .

De croque is de Belgische versie van de Nederlandse tosti. De croque wordt meestal belegd met ham en kaas en een spiegelei bovenop. Door bij dit gerecht zalm, avocado en roomkaas te gebruiken, geef je dus een geheel eigen draai aan de traditionele croque. Deze variant heeft wel nog steeds het spiegeleitje bovenop.

Lees ook: De vijf leukste paaseitjes om zondag te zoeken in je tuin

Dit gerecht is niet alleen heel erg lekker, maar ook nog eens supergezond. Avocado is een heel gezonde fruitsoort met een hoge voedingswaarde en een romige, nootachtige smaak. Er zit geen cholesterol in en maar weinig verzadigd vet. Het vruchtvlees is boterzacht en streelt de tong. Zalm is een echte delicatesse. De vissoort bevat veel gezonde vetten en is rijk aan vitaminen en mineralen. Zalm helpt het lichaam bij het aanmaken van vitamine D.

Krijg je trek door alleen al over dit fijne recept te lezen? Lees dan snel verder om te zien hoe je het maakt.

Wat heb je allemaal nodig? (4 personen | bereidingstijd: 20 min | 595 kcal/pp)

8 sneetjes wit casinobrood

150 gr La Place kruidenroomkaas (1 bakje)

100 gr gerookte zalm

1 avocado

4 plakjes jonge kaas

2 el olijfolie

4 eieren

2 el bieslook

2 snufjes peper

1 tosti-ijzer

Aan de slag

Besmeer alle sneetjes brood met de kruidenroomkaas. Beleg 4 sneetjes brood met de zalm. Snijd het vruchtvlees van de avocado in dunne schijfjes en verdeel het over de zalm. Leg de plakjes kaas erop. Dek het geheel af met de andere sneetjes brood, met de besmeerde kant onderop.

Bak de croques in het tosti-ijzer goudgeel. Verhit intussen de olijfolie in een koekenpan. Breek de eieren boven de pan en bak ze in 2 tot 3 minuten tot spiegeleieren. Breng het ei op smaak met peper.

Leg de croques op 4 borden. Leg op elke croque een spiegelei en bestrooi het geheel met de bieslook en eventueel versgemalen peper naar wens.