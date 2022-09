Een dode en vier gewonden bij brand in Gents ziekenhuis

In het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares is zondagochtend brand uitgebroken. Daarbij is een dodelijk slachtoffer gevallen. Er is sprake van vier lichtgewonden. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er werd een evacuatie uitgevoerd. De spoeddienst neemt tijdelijk geen nieuwe patiënten op, die worden naar andere ziekenhuizen doorgestuurd.

De precieze oorzaak van de brand, die omstreeks kwart voor zes in een isolatiebox is ontstaan, wordt nog onderzocht. Politie en parket zijn ter plaatse om het nodige te doen. Het ziekenhuis - dat over een 600-tal bedden beschikt - blijft operationeel en er is geen schade in de andere diensten van het ziekenhuis. Voor het gebouw zijn twee grote witte tenten opgesteld voor triage. Voor moeders die zondag bevallen blijft het ziekenhuis wel nog beschikbaar.

Onderzoek

Het dodelijk slachtoffer is een man van het jaar 1978. Het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden hij om het leven is gekomen of om welke reden hij zich in de isolatiecel bevond. Het parket parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart en heeft een branddeskundige en wetsdokter aangesteld. Het afstappingsteam is ter plaatse gekomen. Maar hoe de brand is kunnen ontstaan en of de nodige procedures zijn nageleefd wordt nog niet toegelicht.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de brand in het ziekenhuis AZ Maria Middelares te onderzoeken.