Duizenden extra sterfgevallen mogelijk door alcoholtoename tijdens coronapandemie in Engeland

Versterkt alcoholgebruik tijdens de pandemie zou in de komende twintig jaar kunnen leiden tot duizenden extra ziekenhuisopnames en sterfgevallen in Engeland. Dat meldt de Universiteit van Sheffield dinsdag op vraag van de gezondheidsdienst NHS England.

Niet iedereen is tijdens de coronapandemie meer alcohol beginnen drinken, schrijft de Britse openbare omroep BBC op zijn website. De lichte en gematigde drinkers hebben hun alcoholgebruik verlaagd. Maar het zijn vooral de mensen die eerder al risicovolle hoeveelheden dronken, die in de periode van lockdowns en contactbeperkingen meer gedronken hebben. Die sterke drinkers zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeren naar het niveau van alcoholhoeveelheden dat ze voor de pandemie aanhielden.

Vijf scenario’s

De onderzoekers onderscheidden vijf verschillende scenario’s volgens welke alcoholgebruik zich kan ontwikkelen. In het beste geval drinken alle alcoholgebruikers evenveel als in 2019: volgens dat scenario verwachten ze 42.677 bijkomende ziekenhuisopnames en 1.830 sterfgevallen tegen 2042. In het slechtste geval voorspellen de onderzoekers 972.382 bijkomende ziekenhuisopnames en 25.192 sterfgevallen de komende twintig jaar. Dat houdt een bijkomende kost van 5,2 miljard pond (6,1 miljard euro) in voor de NHS.

«Deze cijfers onderstrepen dat de impact van de pandemie op onze drinkgewoonten waarschijnlijk een lange schaduw over onze gezondheid werpt», zegt hoofdonderzoeker Colin Angus aan het nieuwsagentschap PA. «In een tijd waarin de NHS door behandelingsachterstanden onder enorme druk staat, schetst dat een verontrustend beeld.» Vooral financieel achtergestelde gebieden, waarin de hoogste percentages aan alcoholgerelateerde ziektes worden waargenomen, worden getroffen.

Wake-upcall

In het licht van het onderzoek riepen deskundigen op tot een alcoholstrategie. Sadie Boniface van het Institute of Alcohol Studies in Londen, dat in een eerder onderzoek tot gelijkaardige resultaten kwam, zegt aan de BBC dat het onderzoek een «wake-upcall» is «om alcoholschade serieus te nemen als onderdeel van de herstelplannen na de pandemie».