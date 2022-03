Duaal leren in volwassenenonderwijs in september 2022 van start

In september 2022 gaat duaal leren in het volwassenenonderwijs van start. Cursisten zullen daarbij een leervergoeding ontvangen. Die vergoeding zal per uur berekend worden en per maand uitbetaald worden. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist.

Het systeem van duaal leren bestaat intussen al een tijdje in Vlaanderen. Na een proefproject werd het in 2019 uitgerold over het secundair onderwijs in heel Vlaanderen. In het systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Op die manier worden de scholieren beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Betaalde overeenkomsten

Er zijn ook al langer plannen om het systeem uit te breiden naar het volwassenenonderwijs. Bedoeling is om vanaf september bepaalde cursisten in het volwassenenonderwijs de kans te geven om leren in de klas te combineren met leren op de werkvloer. Het verschil met de regeling in het secundair onderwijs is dat er in het volwassenenonderwijs alleen betaalde overeenkomsten zijn.

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, zal een leervergoeding ontvangen. Hoe hoog die leervergoeding is, hangt af van welk type overeenkomst wordt gesloten. Dat wordt dan weer bepaald door het aantal uren op de werkvloer.

Levenslang leren

Daarnaast worden een aantal voorwaarden vastgelegd voor mentoren. Dat zijn de begeleiders van cursisten bij een onderneming. Zo moet een mentor binnen het jaar van de erkenning een mentoropleiding volgen. Dat gaat dan over coaching, motiveren, bijsturen en evalueren van cursisten.

Minister van Werk Hilde Crevits ziet in het duaal leren in het volwassenenonderwijs een extra hefboom in de strijd tegen de arbeidskrapte. «Dankzij duaal leren kunnen cursisten heel snel aan den lijve ondervinden of een bepaald beroep wel geschikt is. Tegelijk doet de cursist broodnodige ervaring op om snel ingeschakeld te kunnen worden in een bedrijf», stelt de CD&V-minister.

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts is het belangrijk dat mensen levenslang bijleren. «Door de invoering van duaal leren in het volwassenenonderwijs zorgen we meer dan ooit voor eigentijdse opleidingen die heel nauw aansluiten bij de arbeidsmarkt. De leervergoeding maakt het financieel haalbaarder om de stap te zetten en leren te combineren met werken», aldus Weyts.