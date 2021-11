Dood van student na doop mogelijk gelinkt aan alcoholmisbruik

Die hypothese volgt nadat er dinsdagavond laat een autopsie werd uitgevoerd. «De dood van Antonin was niet het gevolg van een val, een uitwendige handeling, onderkoeling of een van de handelingen die zijn uitgevoerd tijdens de doop op zich», klonk het op een persconferentie. «De alcohol vloeide rijkelijk die avond. Zondagochtend is er een andere student uit diezelfde groep naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar bleek dat hij 2,9 promille alcohol in het bloed had. Dat is enorm veel.» Daarom kan de student overleden zijn aan overmatig alcoholgebruik, maar dat moeten toxicologische analyses uitwijzen. Die zullen de komende dagen uitgevoerd worden.

Bijna 300 jongeren namen zaterdagavond deel aan de doop in de schuur van een boerderij in Sart-Custinne, een dorpje in de gemeente Gedinne. De studenten brachten er ook de nacht door. De 19-jarige Antonin Deneffe, eerstejaarsstudent aan de Hennalux, werd zondagochtend levenloos aangetroffen. Enkele studenten geneeskunde, en iets later ook de hulpdiensten, probeerden de jongeman nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.