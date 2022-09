Dode bij huiszoeking in extreemrechts milieu in Merksem

De schietpartij die woensdagochtend plaatsvond bij een huiszoeking in een zijstraat van de Bredabaan in Merksem, gebeurde op het moment dat de speciale eenheden van de federale politie de woning in kwestie binnenvielen. Dat meldt het Antwerpse parket. Bij die schietpartij werd de bewoner van het pand geraakt. De 36-jarige man overleed ter plaatse.

Bij een huiszoeking in een zijstraat van de Bredabaan in het Antwerpse district Merksem is woensdagochtend een dode gevallen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een 36-jarige bewoner van het pand waar de politie binnenviel.

De huiszoeking gebeurde in het kader van een lopend onderzoek van het federaal parket, naar de voorbereidingen van een terroristische aanslag en inbreuken op de wapenwetgeving in het extreemrechts milieu. Ook elders, voornamelijk in de regio Antwerpen, vonden huiszoekingen plaats. Het schietincident zou meteen bij de start van de inval, door de speciale eenheden van de federale politie, hebben plaatsgevonden.

Schietincident wordt onderzocht

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag, wat standaard is bij een dergelijk incident. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de betrokken politiemensen iets te verwijten valt. De onderzoeksrechter heeft intussen samen met het parket, het comité P en de recherche van de Antwerpse lokale politie een afstapping georganiseerd. Ook het labo, een wetsdokter en een wapendeskundige kwamen ter plaatse.

Zowel de familieleden van het slachtoffer als de leden van de speciale eenheden kregen na het drama psychologische bijstand aangeboden.