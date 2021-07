Dit zijn de voordelen van een verkorte werkweek volgens een nieuwe studie

Jij bent één van die personen die zegt: «Je moet werken om te leven, niet leven om te werken.» Waarna je vrienden steevast enthousiast akkoord gaan. Waarna jullie vervolgens elke week niets anders doen dan pendelen, werken en oververmoeid thuiskomen. En in het weekend is het niet veel beter, want alle huishoudelijke klusjes van de afgelopen week moeten ingehaald worden.

Klinkt herkenbaar? Dat vonden ze in IJsland ook. Ondanks de goede werkomstandigheden, hoge lonen en sociale zekerheid moesten de IJslanders in 2017 toegeven dat ze niet erg tevreden waren over hun work-life balans. Ze hielden te weinig tijd over voor zichzelf, voor vrienden en familie, voor het huishouden. Waardoor heel wat mensen zich niet voldaan voelden.

Succes verzekerd

Na afloop van die rondvraag besloot IJsland dan ook om daar iets aan te doen. In 2017 startten 2.500 werknemers (oftewel 1 % van de actieve bevolking) aan een proefproject. In plaats van 40 uur zouden ze voortaan nog maar 35 à 36 uur werken per week en dat tegen hetzelfde loon. Aan het project namen allerlei beroepen deel, van gemeentewerkers tot leerkrachten.

En nu de resultaten van de proef eindelijk onthuld werden, blijkt de verkorte werkweek een groot succes. Mensen hadden meer tijd voor zichzelf en hun naasten, hielden meer tijd over voor leuke dingen in het weekend en waren over het algemeen meer tevreden. Bovendien is 86 % van de IJslanders momenteel in het bezit van een werkcontract dat (de mogelijkheid tot) een verkorte werkweek inhoudt. Want nee, ook de werkgevers ondervonden geen nadeel van de test: mensen deden even veel werk of zelfs een beetje meer, onder andere omdat meetings werden ingekort en onnuttige taakjes werden afgeschaft. Dankzij het IJslandse succes is nu ook Groot-Brittannië geïnteresseerd in een soortgelijk project.