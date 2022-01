Dit zijn de nieuwe quarantaineregels vanaf 10 januari

In de afgelopen week werden er 10.936 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er maar liefst 69 procent meer dan de week voordien. Er wordt verwacht dat die stijging zich nog een tijdje zal doorzetten, dus zullen er soepelere quarantaineregels ingaan vanaf 10 januari.

Boosterprik of recent gevaccineerd

Wie een boosterprik heeft gekregen OF maximaal vijf maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd, hoeft na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine te gaan. «Wel wordt gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn: maximaal telewerk, geen contact met kwetsbare groepen, en draag een FFP2-masker als het kan», benadrukt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Langer dan vijf maanden geleden gevaccineerd

Wie nog geen derde prik gekregen heeft OF langer dan vijf maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd, moet na een hoogrisicocontact nog steeds in quarantaine, maar slechts gedurende vier dagen. Een PCR-test is dan niet meer nodig om buiten te komen, op voorwaarde dat je elke dag een zelftest doet tot en met dag 10 na het hoogrisicocontact.

Niet gevaccineerd

Voor niet-gevaccineerden verandert er niets. Zij moeten na een hoogrisicocontact nog steeds in quarantaine en zowel op dag 1 als dag 7 een PCR-test afleggen.

Positief getest

Wie een coronabesmetting oploopt, moet - uiteraard - ook nog steeds in quarantaine, maar die periode wordt ingekort van tien naar zeven dagen. Heb je daarna geen klachten meer en kan je een negatieve zelftest voorleggen, dan mag je weer naar buiten.