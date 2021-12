Dit zijn de meest gegoogelde zoektermen van 2021

Ieder jaar neemt Google ons zoekgedrag onder de loep om vervolgens de meest gegoogelde zoektermen met ons te delen. In 2021 waren Belgen allereerst op zoek naar voetbal (‘Euro 21’), coronanieuws (‘Qvax’) of ‘Het weer morgen’. Maar we zochten evenzeer antwoorden op vragen rond ‘broodfokkers’ en ‘narcisten’. Dit zijn alle trends op een rij.

1. Algemeen: Meest gezochte zoektermen

Google zorgt allereerst voor een overzicht van ons algehele zoekgedrag. Van alle zoektermen, waren we het meest op zoek naar het Europees voetbalkampioenschap van 2021: Euro 2021. Op de tweede plaats staat dan weer onze nationale voetbaltrots, de ‘Jupiler Pro League’. En als er geen voetbal gaande was, wilden we het liefst van al weten of het zou regenen of niet. Daarom zorgt ‘Het weer morgen’ voor de derde plaats. Ook in 2021 sloeg de coronacrisis opnieuw hevig toe, dus ook dat heeft zijn weerslag in de zoekresultaten: ‘coronavirus’, ‘myhealthviewer’, ‘qvax’ en ‘Covid Safe Ticket’.

1) Euro 2021

2) Jupiler Pro League

3) Het weer morgen/Meteo demain

4) Roland Garros

5) Qvax

6) Covid Safe ticket

7) Coronavirus

8) Myhealthviewer

9) Eurovision 2021

10) Jürgen Conings

2. Definties: Meest gezochte ‘wat is...’-vragen

De belangrijkste tendenzen zijn misschien wel zichtbaar dankzij de ‘wat is’-vragen, waarbij Google ons de definities voorschotelt van moeilijke termen. Allereerst zorgde het YouTube-duo ‘Celine en Michiel’ voor de pijnlijke eerste plek voor de zoekterm ‘wat is een broodfokker’. In januari kwamen zij tenslotte onder vuur te liggen nadat ze een puppy kochten bij een broodfokker. Sociaal activisme maakte een tweede plek vrij voor de term ‘woke’, die verwijst naar het sociaal bewustzijn. Ook het PFOS-schandaal, bitcoins en de overheidsapp ‘itsme’ zorgden voor vragen. Opvallend: heel wat Belgen vroegen zich ook af wat een narcist is.

Wat is...?

1) een broodfokker

2) woke

3) pfos

4) gaybashing

5) antigeentest

6) cenosillicafobie

7) een narcist

8) bitcoin

9) pcr test

10) itsme

3. De meest gegoogelde politici en persoonlijkheden

Weinig mensen die ons dit jaar meer beroerden dan de militair ‘Jürgen Conings’, maar ook acteur ‘Jan Van Hecke’, Sporza-presentator ‘Eddy Demarez’ en parlementslid ‘Sihame El Kaouakibi’ kwamen in opspraak. Qua politici ging onze premier Alexander De Croo (Open Vld) lopen met de eerste plaats, gevolgd door de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Politici nationaal

1) Alexander De Croo

2) Frank Vandenbroucke

3) Annelies Verlinden

4) Petra De Sutter

5) Ludivine Dedonder

Belgische persoonlijkheden

1) Jurgen Conings

2) Jan Van Hecke

3) Eddy Demarez

4) Heidi De Pauw

5) Sihame El Kaouakibi