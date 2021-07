Dit weekend weer kans op intense buien: «Kan zware problemen veroorzaken»

Tot en met vrijdag kunnen we nog genieten van het mooie en zonnige weer, maar in het weekend worden er «lokaal intense» (onweerachtige) buien verwacht. Na het noodweer van vorige week en de op vele plekken volle wachtbekkens als gevolg, baart dat zorgen.

Zaterdag komt ons land terecht in de invloedssfeer van een depressie die van Bretagne naar de Noordzee trekt. Het weer wordt onstabiel en het wordt dan ook wisselend tot zwaarbewolkt en er vallen enkele (onweerachtige) buien die plaatselijk intens kunnen zijn. Zondag bepaalt de depressie over de Noordzee ons weer nog steeds met regelmatig enkele buien, lokaal intens, en met onweer.

Professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven) zegt in Het Nieuwsblad dat die zomeronweders «op zich geen drama» vormen. «Het regent veel op korte tijd, maar die buien schuiven meestal ook snel weer door. Maar nu zitten we met een ander probleem», doelt hij op de wachtbekkens die tot aan de rand gevuld zijn. «Als het nu hard gaat regenen - ik bedoel geen fikse bui maar opnieuw een langere periode van zware regenval - zou dat zware problemen kunnen veroorzaken.»

«Niet zoals vorige week»

Wetenschapsexpert Martijn Peters van Het Laatste Nieuws ziet het dan weer iets rooskleuriger in. «Er kan eventueel wateroverlast zijn, maar niet zoals vorige week, verwacht ik. We moeten wel voorzichtig zijn, maar de situatie zal zeker overal goed opgevolgd worden.» Zowel Willems als Peters zeggen bovendien dat het warme weer van deze week een deel van de opgehoopte watermassa wel zal doen verdampen. «Maar veel extra regen kunnen we nu wel even missen. Zeker op plaatsen waar ze de afgelopen dagen de volle laag hebben gekregen», aldus Willems.