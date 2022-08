Dit is waarom SEO tegenwoordig onmisbaar is voor bedrijven

Het aantal bedrijven in België zit al een hele tijd in de lift. Uit cijfers blijkt dat in het Vlaams Gewest de grootste stijging te zien is. Dat betekent dat er meer concurrentie te vinden is binnen diverse branches.

Iedere ondernemer wil echter klanten scoren om zo omzet en winst te maken. Een van de belangrijkste stappen die je hiervoor kunt maken, is investeren in SEO en linkbuilding uitbesteden.

SEO: wat is dat precies en waarom is het zo belangrijk?

Mensen die werkzaam zijn in marketing of copywriting weten er waarschijnlijk alles van af: SEO, een term die de laatste jaren ontzettend belangrijk is geworden. Maar wat is SEO nou eigenlijk? SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel: het optimaliseren van de website voor de zoekmachine. Het grootste doel van SEO is om de website van bijvoorbeeld je bedrijf hoog te laten scoren in Google. Dit kan op verschillende manieren. Zo is linkbuilding, het verkrijgen van écht goede links naar een website, bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect binnen SEO. In België ligt hierbij de focus op Google, omdat deze zoekmachine het meest wordt gebruikt. Ook website techniek, content en user experience zijn belangrijke onderdelen van SEO.

Een van de redenen waarom SEO ontzettend belangrijk is voor een bedrijf is omdat men met behulp van bepaalde zoekwoorden via Google op zoek gaat naar producten, diensten en bedrijven. Daarom is het extra wel een belangrijk dat de website van zo'n onderneming hoog scoort in de zoekmachine, zodat het bedrijf online zichtbaar is. Het grootste gedeelte van de zoekmachine gebruikers kijkt niet verder dan pagina 1 van de zoekmachine resultaten pagina. Het belangrijkste aspect van SEO is dus het verhogen van de vindbaarheid in Google wat uiteindelijk kan leiden tot meer bezoekers, omzet en hopelijk meer winst. Hierbij kan zelfs worden gesteld dat een website zonder goede SEO weinig kans van slagen heeft in de zoekmachine.

Beginnen met SEO-strategie? On-page SEO is belangrijk

Zonder twijfel is een van de belangrijkste onderdelen van SEO on-page SEO, ofwel: content, content en nog eens content. Waar je 'vroeger' willekeurige teksten kon plaatsen, is het goed om te weten dat de content tegenwoordig van hoge kwaliteit moet zijn. Google wordt namelijk steeds slimmer en weet precies welke content wel of niet relevant is voor de zoekmachine. Bij kwalitatieve content moet je denken aan goed geschreven teksten met complete informatie, unieke beelden en sterk videomateriaal volgens de laatste trends op het gebied van SEO. Een website zonder content is niet interessant voor Google en wordt dus niet meegenomen in de zoekresultaten. Het motto 'content is king' bestaat niet voor niets.

Doe zoekwoordenonderzoek voor SEO geoptimaliseerde content

Bij het genereren van goede content voor de website zijn de juiste zoekwoorden onmisbaar. Ondernemers willen immers gevonden worden op bepaalde zoekwoorden of binnen bepaalde thema's om hun diensten of producten te verkopen. Daarom is het cruciaal om zoekwoordenonderzoek te doen zodat de zoekwoorden met de juiste intentie een match zijn met waar mensen in Google op zoeken. Het belangrijkste hierbij is dat je daadwerkelijk je doelgroep bereikt in plaats van willekeurige mensen. De kans is namelijk groter dat je doelgroep producten of diensten af gaat nemen, waardoor zo'n zoekwoordenonderzoek echt niet mag missen binnen je SEO-strategie.

Vergeet linkbuilding ook niet binnen SEO-strategie

Naast kwalitatieve content met de juiste zoekwoorden is linkbuilding van groot belang. Bij linkbuilding zorg je ervoor dat je links naar jouw website verkrijgt op de websites van andere interessante platformen. Dit worden ook wel backlinks genoemd. Google ziet dergelijke backlinks als een soort referentie waardoor je website als interessant en relevant wordt gezien. Als een groot platform of een belangrijke website je website als het ware aanraadt, móet het volgens Google wel een goed platform zijn. Daarom is het ook heel belangrijk om niet zomaar te kiezen voor een samenwerking op het gebied van linkbuilding, maar om te gaan voor écht interessante websites en platformen. Hierbij geldt: des te meer kwalitatieve links naar je website verwijzen des te betrouwbaarder en interessanter je website volgens Google is.

Website moet technisch gezien goed in elkaar zitten voor Google

Wat tot slot zeker niet vergeten mag worden binnen SEO is dat een website ook technisch gezien goed in elkaar moet zitten. Je kunt een website qua content nog zo goed en compleet maken, maar wanneer het technische gedeelte niet helemaal klopt of werkt heeft het alsnog weinig nut. Veel ondernemers snappen niet zoveel van de 'achterkant' van de website waardoor ze dit laten zitten en waardoor ze veel bezoekers en potentiële klanten mislopen. Besteed dus ook zeker aandacht aan onderdelen zoals het verbeteren van de snelheid van de website, de url-structuur, het design van de website en de mobielvriendelijkheid van alle pagina's. Tegenwoordig zoeken en surfen de meeste mensen namelijk via hun smartphone of tablet, waardoor dit onderdeel voor SEO onmisbaar is.