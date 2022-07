Dit is volgens Belgen de meest betrouwbare nieuwsbron

Meer dan de helft van de Belgen heeft vertrouwen in openbare omroepen en in de geschreven pers als nieuwsbron. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête.

Met de peiling werd gepolst naar de houding van Europeanen en Belgen tegenover media en nieuws. Tussen eind april en midden mei werden meer dan 52.000 EU-burgers bevraagd, onder wie 1.573 Belgen.

Wat blijkt? Belgen hechten meer dan gemiddeld vertrouwen aan openbare tv- en radiozenders en geschreven pers. 56% verwees naar de openbare omroepen in zijn antwoord op de vraag welke nieuwsbronnen het meeste te vertrouwen zijn, 51% naar kranten, tijdschriften en andere geschreven media. Over heel Europa hecht 49% van de respondenten vertrouwen in de publieke radio- en tv-zenders, 39% in de geschreven pers.

Influencers geen vertrouwen

Andere bronnen wekken een pak minder vertrouwen op: private omroepen 19% (27% in EU27), personen of groepen die gevolgd worden op sociale media of andere platforms 10% (14% in EU27), platforms als blogs en podcasts 8% (11% in EU27), YouTube en andere videoplatforms 7% (10% in EU27) en influencers 4% (5% in EU27).

Gevraagd naar hun blootstelling aan desinformatie en nepnieuws, antwoordde 5% van de ondervraagde Belgen dat ze er de afgelopen 7 dagen erg vaak mee te maken kregen. 14% antwoordde gewoon vaak. Op EU-niveau gaat het om respectievelijk 10% en 18% - een pak meer dan in België dus. Meer dan de helft van de Belgen zegt er sterk (9%) of enigszins (48%) van overtuigd te zijn desinformatie te herkennen wanneer ze die tegenkomen.

Koning tv

Televisie blijkt het meest gebruikte medium te zijn om het nieuws te volgen. 70% van de Belgen maakte er de voorbije 7 dagen gebruik van, voor de radio (48%), online nieuwsplatforms (37%), geschreven pers (23%) en sociale media en blogs (22%). Elke leeftijdscategorië doet het meest beroep op de televisie als nieuwsbron, behalve de 15- tot 24-jarigen. Zij volgen het nieuws het vaakst via sociale media en blogs.