Dit kun je doen tegen zweetvoeten tijdens warm weer

Heb je echter snel last van zweetvoeten dan is een hete zomer geen fijne voorspelling. Op een warme dag kunnen bacteriën op je voeten en in je schoenen gauw gaan broeien waardoor stinkvoeten ontstaan. Gelukkig is er een aantal tips dat je op kunt volgen om zweetvoeten te verhelpen of tegen te gaan. In dit artikel lees je meer over wat te doen tegen zweetvoeten.

Was je voeten iedere dag om zweetvoeten te voorkomen

Na een lange zomerdag trek je je schoenen uit en ruik je al meteen dat je voeten stinken. Vervelend! Voorkom zweetvoeten door iedere dag je voeten goed te wassen met lauw water en zeep. Vergeet ook zeker niet om je voeten en tenen écht volledig te drogen. Doe je dat niet dan blijven er zeepresten achter tussen je tenen wat ervoor kan zorgen dat je voeten gaan zweten en stinken. Laat je schoenen ook lekker luchten wanneer je ze een dag gedragen hebt. Wanneer je van jezelf weet dat je snel zweetvoeten krijgt, is het aan te raden om de schoenen minstens 24 uur niet te dragen, zodat ze voldoende geventileerd kunnen worden.

Gebruik een speciale voetenspray tegen zweetvoeten

Helaas is je voeten dagelijks wassen niet voor iedereen de oplossing die stinkvoeten op magische wijze doen verdwijnen. Merk je dat je nog steeds last hebt van zweetvoeten? Of wil je sowieso sneller af zijn van stinkende voeten? Gebruik dan een speciale voetenspray tegen zweetvoeten die ervoor zorgt dat je voeten minder gaan zweten. Minder zweet betekent minder kans op bacteriën en uiteindelijk minder kans op nare geurtjes. Dergelijke sprays houden je voeten voor ongeveer vijf dagen droger en pakken het probleem bij de bron aan. Let er wel op dat je voor het gebruik van de spray je voeten alsnog wast voor het beste resultaat.

Draag ademende schoenen en kwalitatieve sokken

Waar je ook zeker op moet letten, is de kwaliteit van de schoenen en sokken die je draagt. Plastic schoenen die niet ventileren zijn het ideale broeinest voor bacteriën om zich te vestigen. Daarom is het aan te raden om altijd te gaan voor schoenen die goed ademen. Let bij het kopen van nieuwe schoenen eens op het materiaal waar de schoen van gemaakt is. Als je veel en snel last hebt van zweetvoeten is leer een fijn materiaal om schoenen van aan te schaffen. Het grote voordeel van leer is namelijk dat het heel snel vocht kan absorberen. Ook open schoenen, zoals sandalen, ventileren goed. Draag daarbij ook kwalitatieve sokken van een natuurlijk materiaal zoals katoen, bamboe of wol. Vermijd waar mogelijk synthetische materialen; daar krijg je heel snel zweetvoeten van.

Neem met regelmaat een voetenbad

Als er iets is wat de meeste mensen echt te weinig doen dan is het wel het nemen van een voetenbad. Naast het feit dat een voetenbad ontzettend relaxed is, biedt het een flinke boost voor je voeten. Voetenbaden zorgen er namelijk voor dat bacteriën worden gedood wanneer je voor de juiste ingrediënten gaat. Maak bijvoorbeeld een voetenbad van heet water en zwarte thee en laat je voeten een klein half uur weken. Ook mondwater en azijn zijn goede killers voor bacteriën. Het enige ‘nadeel’ van een voetenbad is dat een eenmalig badje niet voldoende is. Wil je voor altijd zweetvoeten tegen kunnen gaan dan is het aan te raden om, met name in de zomer, regelmatig een voetenbadje te maken. Gelukkig is dat helemaal niet erg, want je krijgt er ook nog eens hele zachte voeten van.

Verwijder eelt op je voeten tegen zweetvoeten

Kijk tot slot eens naar de staat van je voeten. Heb je last van eelt op je hakken of onder je tenen? Veel mensen weten niet dat eelt een grote boosdoener is wanneer we het hebben over zweetvoeten. Eelt neemt namelijk veel vocht op waardoor het een aantrekkelijke plek is voor bacteriën. Hoewel er allerlei producten zijn om die bacteriën in eelt te doden, pakken ze niet de kern aan. Je kunt beter aan de slag gaan met het verwijderen van eelt om vervolgens ook geen last meer te hebben van zweetvoeten. Dat is beter dan het behandelen van eelt met een spray of zalf. Zodra je het eelt weg hebt gehaald, kun je je voeten verwennen met een voetenbad of een voetenspray tegen zweetvoeten.