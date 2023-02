Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan

Dikketruiendag, die dit jaar plaatsvindt op 9 februari, verandert in #iktrekhetmijaan. «Wat we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken of de verwarming lager zetten», luidt de redenering. Net zoals andere jaren is het de bedoeling dat klassen, bedrijven en lokale overheden haalbare klimaatacties opzetten.

De nieuwe naam is er gekomen omdat het belangrijk is dat mensen zich iets aantrekken van de klimaatveranderingen. «We hebben allemaal een rol in deze maatschappelijke transitie», klinkt het.

#iktrekhetmijaan is een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving. «Het hele jaar door zijn mensen in de weer met klimaatacties», verklaart ambassadeur, weerman Frank Deboosere. «Het is tijd om die mensen in het zonnetje te plaatsten.» Hij roept mensen op om hun klimaatactie te registreren.

Steentje bijdragen

Door herkenbare en inspirerende verhalen te brengen wil de campagne aantonen dat steeds meer mensen bezorgd zijn over de toestand van het klimaat en hun steentje willen bijdragen. Op die manier zet ze ook anderen aan om klimaatacties te nemen en ermee naar buiten te komen, luidt de redenering.

Het is ondertussen al de negentiende editie van het initiatief. Dikketruiendag was een jaarlijkse, ludieke sensibiliseringscampagne, maar #iktrekhetmijaan plaatst op een veel bredere manier structurele klimaatacties in de kijker, verklaart het Departement Omgeving.