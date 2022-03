Diesel wordt vanaf morgen dan toch weer een pak duurder

Afgelopen zaterdag werden de prijzen aan de pomp een stuk goedkoper door de verlaging van de accijnzen. Vanaf morgen is van die prijsverlaging in het geval van diesel niets meer te merken.

Terug boven de 2 euro per liter

De maximumprijs van diesel (B7) stijgt met 17,4 cent per liter tot 2,0780 euro. Zaterdag was de prijs van zowel benzine als diesel nog maar net gedaald met 17,5 cent per liter. De regering wou zo de energiefactuur van de burger wat verlichten. Maar na vijf dagen is het effect van de accijnsverlaging dus alweer verleden tijd.