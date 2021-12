Deze verstrengde maatregelen worden straks ingevoerd

Het Overlegcomité heeft vanmiddag opnieuw samengezeten om de coronasituatie in ons land te bespreken. Er werden heel wat verstrengingen doorgevoerd.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) begon de persconferentie door te zeggen dat alle alarmsignalen op rood staan. Het aantal besmettingen swingt de pan uit en ook het aantal bezette bedden op intensieve zorgen begint stilaan onhoudbaar te worden.

Geen lockdown

Het Overlegcomité wil echter niet overgaan tot een nieuwe lockdown, maar focust op maximale voorzichtigheid. «We leggen de nadruk op voorkomen en beschermen, niet op sluiten. Als we een lockdown willen vermijden, dan zullen we allemaal de verantwoordelijkheid moeten nemen», klinkt het.

Daarom werd er beslist om de volgende strengere maatregelen in te voeren. Die gaan in vanaf 20 november en gelden tot 28 januari.

Basisregels

- Beperk je contacten en spreek zoveel mogelijk buiten af.

- Hou afstand, zeker binnen. De regel van anderhalve meter geldt nog steeds.

- Draag een mondmasker.

- Goede ventilatie in binnenruimtes.

Mondmaskerplicht

Er geldt een algemene mondmaskerplicht in combinatie met het Covid Safe Ticket in publieke binnenruimtes voor iedereen vanaf 10 jaar. Denk hierbij aan concertzalen, culturele centra, cinema’s, musea en (indoor) pretparken. De ministers van Onderwijs kunnen beslissen of dat ook op school moet.

Ook in de horeca moet er opnieuw een mondmasker gedragen worden, zowel in cafés als restaurants. Het mondmasker mag enkel af als je neerzit en dus aan het eten of drinken bent.

Nachtleven

Discotheken en dancings mogen openblijven, maar je kan enkel binnen met het Covid Safe Ticket én en mondmasker. Dat mondmasker mag af als er ter plaatse een sneltest afgenomen wordt.

Evenementen

Trouw- en andere feesten mogen blijven doorgaan, maar enkel mét mondmasker, ook tijdens het dansen. Het Covid Safe Ticket wordt verplicht voor zowel publieke -als privéfeesten vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten.

Telewerk

Thuiswerk wordt opnieuw verplicht, maar deze keer gedurende 4 dagen per week tot 12 december en vanaf 13 december gedurende 3 dagen per week.

Derde prik

Vandaag hebben al 900.000 mensen een boosterprik gekregen. Dat gaat vooral over 65-plussers, mensen met een zwakker immuunsysteem en personen die gevaccineerd zijn met het Johnson & Johnson-vaccin. Daarna zal het de beurt zijn aan de rest van de bevolking. De bedoeling is dat iedereen een derde prik gekregen heeft tegen maart of april 2022.