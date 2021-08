Deze versoepelingen heeft het Overlegcomité aangekondigd

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begon de persconferentie door te zeggen dat het aantal besmettingen wellicht zal blijven stijgen, maar «het goede nieuws is dat de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar blijft, met dank aan de vaccinaties. Er is ook een zeer sterke terugval van de overlijdens. Wereldwijd zijn er weinig landen die verder staan qua vaccinaties dan wij», zegt hij.

Belang van vaccinatie

Zo’n 72 procent van de Belgen is momenteel gevaccineerd. De Croo benadrukt dat de meeste mensen die in het ziekenhuis terechtkomen, niet gevaccineerd zijn. Ongeveer 2 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis zijn volledig gevaccineerd, 7 procent gedeeltelijk gevaccineerd en 91 procent niet gevaccineerd. «Onze boodschap blijft dus dezelfde: laat je vaccineren», klinkt het.

Op sommige plaatsen in ons land, zoals Brussel, werd de vaccinatiegraad van 70 procent nog niet behaald. Dat moet beter, zo waarschuwt De Croo. «Er moeten extra inspanningen komen in alle gemeenten waar we een zwakke vaccinatiegraad hebben. Daar zitten de gaten in onze verdedigingsmuur. Desnoods deur tot deur, zoals minister-president Vervoort vandaag gezegd heeft», luidt het.

Vaccinatie enkel verplicht in de zorg

Vaccinatie blijft niet verplicht, behalve in de zorg. «In de zorg ben je verantwoordelijk voor anderen dus is dat niet langer een individuele keuze. Als je in de zorg werkt moet je dat op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen. Vandaar moeten we vragen om een verplichting van de vaccinatie. We willen een volledige vaccinatie van de zorg», aldus De Croo.

De volgende versoepelingen werden aangekondigd:

Thuis

Vanaf 1 september ben je weer baas in eigen huis. Alle regels worden vanaf dan opgeheven. Je mag dus zoveel mensen ontvangen als je wil en de huidige regel van 8 vervalt.

Horeca

Vanaf 1 september keert ook de horeca terug naar het normale leven. Alle beperkingen vallen weg, behalve het dragen van een mondmasker als je je verplaatst. Er zal dus geen sluitingsuur meer zijn, je kiest zelf met hoeveel mensen je aan een tafel zit en tooghangen kan weer.

Discotheken

Vanaf 1 oktober mogen discotheken de deuren weer openen, al kunnen gewesten en gemeenschappen zelf nog wel beslissen of ze dat willen en onder welke voorwaarden. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met het Covid Safe Ticket. Er moeten tevens strenge protocollen nageleefd worden over luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. In Brussel zullen discotheken wellicht nog niet openen.

Trouwfeesten

Vanaf 1 september vallen de regels op privéfeesten in feestzalen weg. Er mag dus weer gedanst worden op trouwfeesten.

Evenementen

Bij evenementen van 200 bezoekers binnen of 400 buiten vervallen alle beperkingen. Je hoeft dus geen mondmasker meer te dragen of afstand te houden. Vanaf 1 oktober wordt de maximumgrens voor kleine evenementen opgetrokken tot 500 binnen en 750 buiten. Grotere evenementen hoeven evenmin rekening te houden met beperkingen op voorwaarde dat er gebruikgemaakt wordt van het Covid Safe Ticket.

Telewerk

Thuiswerken wordt niet meer sterk aanbevolen. Bedrijven wordt wel gevraagd om telewerk «structureel te verankeren».

Reizen

Mensen die terugkeren uit een rode zone en niet volledig gevaccineerd zijn, moet vanaf nu twee PCR-tests afleggen: één op dag 1 en één op dag 7. Bij een positieve test moet je tien dagen in quarantaine.