Deze regelgeving moet consumenten beter beschermen tegen valse reviews en kortingen

Nieuwe regelgeving moet de consument vanaf 28 mei van dit jaar beter beschermen tegen onder meer misleidende kortingen en valse reviews. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) stelde de omzetting van een Europese richtlijn daarover woensdag voor in de commissie Economie van de Kamer.

De grootste en belangrijkste aanpassing moet de consument, zowel on- als offline, beter beschermen tijdens de koopjesperiode. Controles van de economsiche inspectie wijzen uit dat nog steeds winkels voor de solden hun prijzen kortstondig en kunstmatig optrekken om vervolgens bijzonder grote ’kortingen’ aan te kondigen tijdens solden. De nieuwe regels zorgen ervoor dat winkels vanaf eind mei bij hun koopjes steeds de referentieprijs moeten vermelden. Dat is de laagste prijs die door de verkoper werd geafficheerd tijdens de periode van 30 dagen voorafgaand aan de korting.

Verbod valse reviews

Daarnaast komt er een expliciet verbod op valse reviews. Dat zorgt ervoor dat ondernemingen geen reviews meer mogen publiceren zonder dat ze «redelijke en proportionele» stappen nemen om na te gaan of die afkomstig zijn van echte consumenten. Ook voor online marktplaatsen zijn er wijzigingen voorzien. Daar moeten consumenten voortaan een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen particuliere verkopers of ondernemingen via een extra informatieverplichting.

Persoonsgegevens

De nieuwe richtlijn breidt ook de consumentenrechten uit wat betreft e-commerce. Zo kunnen consumenten zich vanaf 28 mei 2022 ook bij digitale diensten waarvoor zij hun persoonsgegevens moeten opgeven in plaats van ervoor te betalen, beroepen op dezelfde rechten als bij betaalde digitale diensten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om social media en zogenaamde ’gratis’ cloudtoepassingen, waar gebruikers als consument worden aanzien wanneer zij hun persoonsgegevens moeten geven in ruil voor toegang tot die digitale diensten.

Toename malafide praktijken

«De consument wordt steeds digitaler en de mogelijkheden om elektronisch te consumeren, evolueren ook continu. Tegelijk neemt ook het aantal malafide praktijken toe. Bedrieglijke zaken zoals misleidende kortingen en valse reviews draaien de consument vaak gewoon een rad voor de ogen. Het werd dus hoog tijd dat we dat aanpakten zodat we consumenten beter kunnen beschermen en online beter kunnen informeren», aldus nog staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: