DEZE Nederlandse supermarktketen wil dit jaar tien nieuwe winkels openen in België

De Nederlandse supermarktketen Jumbo gaat het komende jaar opnieuw fors investeren om verder te groeien in België. «We gaan daar rond de tien nieuwe winkels openen», zo is meegedeeld door Jumbo.

Jumbo is sinds november 2019 ook actief in ons land. Intussen heeft de onderneming al 27 Belgische vestigingen geopend. «We hebben daar een stevige positie, deze winkels dragen steeds meer bij aan onze omzet», zegt Peter van Erp, financieel directeur bij Jumbo, in een toelichting bij de dinsdag gepubliceerde jaarcijfers.

De omzet van Jumbo in België kwam vorig jaar ruim boven de 200 miljoen euro uit, een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. De totale omzet van de Nederlandse supermarktketen doorbrak de grens van 10 miljard euro. Winst- of verliescijfers werden nog niet bekendgemaakt.

Stevig prijskaartje

Maar de uitbreiding in België kost het bedrijf ook veel geld, zo schreef zakenkrant De Tijd vorig week. De Nederlandse ondernemersfamilie van Eerd pompte recentelijk 20 miljoen euro in Jumbo België, na een eerdere injectie van 25 miljoen euro in november 2021, om de opstartverliezen te dempen.

Jumbo had eerder al aangekondigd dat het op langere termijn ruimte ziet voor honderd winkels in België. Die ambitie zou nog altijd gelden, ten laatste tegen 2027, maar de expansie gaat trager dan gedacht. Dat is onder meer te wijten aan corona maar ook door problemen met vergunningen.