Derde Argentijns sterfgeval door raadselachtige longontsteking

In Argentinië is een derde persoon overleden door een raadselachtige longontsteking. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van de noordwestelijke provincie Tucumán gezegd. Een onbekende ziekteverwekker heeft tot dusver negen mensen geïnfecteerd, van wie de meesten werkzaam zijn in hetzelfde privéziekenhuis. Maandag bezweek de eerste patiënt.

De regionale minister van Volksgezondheid, Luis Medina, zei dat het op grond van de eerste onderzoeken uit te sluiten valt dat het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt de boosdoener is. Ook gaat het niet om een hantavirus of influenza A en B. Monsters die van de slachtoffers zijn afgenomen, zijn naar het befaamde Malbran-instituut in hoofdstad Buenos Aires gestuurd.

Medina zei dat de besmette mensen allen «ernstige ademhalingsklachten hadden en een dubbele longontsteking», symptomen die vergelijkbaar zijn met Covid-19.

Begin 2020 sloegen in Hongkong ziekenhuisdirecteuren alarm wegens mysterieuze longontstekingen. Een van de patiënten was in de week daarvoor in de Chinese stad Wuhan geweest. Daar deed al de ronde dat SARS, veroorzaakt door een coronavirus, de kop weer had opgestoken.

Vergiftiging?

Deskundigen zijn bezig het water in de regio San Miguel de Tucumán te analyseren en de airconditioning in het hospitaal te controleren om vergiftiging uit te sluiten. De eerste zes getroffen mensen kregen tussen 18 en 22 augustus klachten. Van de laatste drie gevallen liggen er twee in het ziekenhuis, de ander wordt thuis verpleegd.