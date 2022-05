Dendermonde telt af naar spectaculaire Ros Beiaard-viering

In Dendermonde kruisen gezinnen zondag een belangrijke datum af op de kalender. Het Ros Beiaard begint omstreeks 14.30 uur aan een historische ommegang in de binnenstad. Een volksfeest dat om en bij de 100.000 mensen op de been brengt. «Het is onlosmakelijk verbonden met onze stad» zegt burgemeester Piet Buyse (cd&v), «Voor ons is dit héél belangrijk.»

De voorbije dagen zijn in Dendermonde al heel wat festiviteiten aan de gang en de grootse ommegang - een folkloristische stoet met ongeveer 2.000 figuranten - heeft al een reeks repetities achter de rug. Maar zondag wordt de volledige binnenstad omgetoverd in een grote evenementenzone en legt het Ros Beiaard haar officiële ommegang af, die zal eindigen met een apotheose op de grote markt en een spektakel met meer dan 10.000 vuurpijlen.

Om de optocht, die om 19.30 uur zijn hoogtepunt zal bereiken op de Grote Markt, vlot te laten verlopen worden vanaf 9 uur straten afgesloten in Dendermonde. De Oost-Vlaamse stad is zondag autovrij, temeer omdat zowat 100.000 bezoekers worden verwacht. De 18.000 plaatsen op tribune zijn uitverkocht, maar er zijn ook grote schermen om de lange stoet te volgen die voorafgaat aan het beroemde Ros Beiaard.

Vier heemskinderen

Op de rug van het legendarische paard deze editie: Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman. Vier opeenvolgende broers die - zo schrijft een handvest het voor - tussen 7 en 21 jaar oud zijn op de dag van de ommegang. Ze moeten niet alleen geboren zijn in Dendermonde, ze moeten er ook onafgebroken gewoond hebben. Hetzelfde geldt bovendien voor de ouders. Als ze aan die voorwaarden voldoen, kunnen ze gekozen worden om de vier heemskinderen te belichamen.

Die heemskinderen staan centraal in de sage waar de stoet rond draait. Het gaat om de zonen van Aymon, heer van Dendermonde in de tijd van Karel De Grote. Enkel de jongste kon het sterkste paard in de wijde omgeving, het Ros Beiaard, temmen en de twee zijn uitverkoren voor een heldhaftige toekomst. Maar wanneer na een ongelijke strijd met de troepen van Karel de Grote hun vader in dier handen valt, wordt het Ros uitgeleverd en met molenstenen verdronken.

De tragische sage en het iconische paard zijn nog altijd belangrijke symbolen bij het volksfeest en het ridderlijke verhaal wordt al eeuwen gevierd. Het houten paard, dat Dendermonde al sinds 1461 in zijn bezit heeft, wordt dan uitzonderlijk van stal gehaald. Naast de figuranten en internationale acts lopen 200 dieren mee in de stoet: een 150-tal paarden maar ook ganzen, schapen, ossen en honden.

De broers Cassiman werden uit vijf kandidaten gekozen en dragen harnassen, inclusief zwaard, schild en laarzen met sporen. Ze zijn op maat aangepast van de broers, die meer dan vijf uur op het paard zullen zitten en met de hulp van ploegen van 12 pijnders (dragers) een traject van 4,8 kilometer zullen afleggen.

Elke 10 jaar

Dendermonde is niet de enige stad van het land waar een Ros Beiaard door de straten trekt, maar de viering is er wel razend populair. De laatste keer dat een ommegang werd georganiseerd, was op 30 mei 2010. In de regel krijgt de traditie elke 10 jaar een vervolg. Maar de voorbije twee jaar werden de feestelijkheden geschrapt door de coronapandemie.