Deel van rivier de Zenne komt opnieuw boven water in Brussel

Na lange tijd verstopt te zijn geweest, heeft een deel van de rivier de Zenne dinsdag opnieuw het licht gezien in Brussel, op een terrein in Neder-Over-Heembeek. De heropenlegging moet zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit en een grotere biodiversiteit. Dankzij de aanleg van nieuwe oevers kan de plaatselijke fauna zich verder uitbreiden.

De Zenne komt op over een lengte van 200 meter opnieuw boven water, ter hoogte van de Vilvoordselaan 320 in Neder-Over-Heembeek. Het project betekent goed nieuws voor de lokale biodiversiteit.

«Dat blauwe en groene netwerk in een sterk geïndustrialiseerd gebied zorgt voor een versterking van de ecologische corridors. De terugkeer van de biodiversiteit draagt bij tot de verwezenlijking van de Europese doelstellingen», stelt Benjamin Thiébaux, van de dienst Hydrografisch netwerk van Leefmilieu Brussel.

Economisch en ecologisch

Naast het aspect natuur is er ook het economische aspect. Dankzij een samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel neemt Comet, een bedrijf actief in de circulaire economie, op datzelfde terrein ook nieuwe kademuren in gebruik.

Langs het kanaal van Willebroek werd 225 meter aan nieuwe kademuren aangelegd. Comet zal die gebruiken om minimum 80.000 ton per jaar via de waterweg te vervoeren, wat neerkomt op 7.500 vrachtwagens en 1.200 ton CO2 minder op de wegen.

«Deze ontwikkeling, na voorafgaand overleg met de onderneming die het terrein zal bezetten, toont aan dat steeds meer actoren vandaag wensen bij te dragen aan een economische ontwikkeling die zich bewust is van de klimaatuitdagingen en de noodzaak om de natuur te versterken», zegt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron.