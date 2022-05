Debat over polygamie laait op in India nadat vrouw naar rechtbank trekt: «Ongrondwettelijk en barbaars»

In India is een 28-jarige vrouw naar de rechtbank gestapt om polygamie aan te klagen. Ze wil dat een man enkel een nieuwe vrouw kan nemen als zijn echtgenote daar schriftelijk toestemming voor geeft, bericht BBC. Polygamie is nog een vaak voorkomende praktijk bij moslims in India.

Reshma, die enkel haar voornaam gebruikt, wil ook dat het Hooggerechtshof van Delhi de regering oplegt om bigamie of polygamie in duidelijke wetten vast te leggen.

De vrouw trouwde in 2019. Reshma beschuldigt haar man van huiselijk geweld, wreedheid en pesterijen. Hij heeft haar en hun kind verlaten en wil een nieuwe vrouw nemen. Zij omschrijft zijn actie als «ongrondwettelijk, onmenselijk en barbaars». Ze wil dat «deze praktijk wordt gereguleerd om de benarde situatie van moslimvrouwen te verbeteren».

2 % wereldbevolking polygaam

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het hof de vrouw gaat volgen. Het wijst er namelijk op dat polygamie legaal is en haalt de verbitterde relatie tussen de twee aan. Toch laait het debat over polygamie opnieuw op in het land.

Volgens een rapport van Pew Research Centre uit 2019 leeft 2% van de wereldbevolking in een polygaam huishouden. De praktijk is verboden in de meeste landen. In de landen waar het wel is toegelaten, wordt het sterk gereguleerd. De Verenigde Naties noemen de praktijk «een ontoelaatbare discriminatie ten aanzien van vrouwen». Ze roepen op om er een definitief einde aan te maken.

Uniform wetboek

BJP, de hindoeïstisch partij van de eerste minister in India Narendra Modi, heeft beloofd een «Uniform Burgerlijk Wetboek» in te zullen voeren. Dat betekent dat huwelijken, echtscheidingen en erfenissen niet langer bepaald zullen worden door een religieuze wet, maar dat dezelfde regels voor alle burgers zullen gelden.

Het land is echter sterk gepolariseerd op religieus vlak. Elke hervorming van de regering zal voor sommigen beschouwd worden als een aanval op de islam.