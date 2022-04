De voorjaarsschoonmaak uitgesteld? Deze tips maken hem eenvoudig!

Niets voelt zo bevredigend als thuiskomen in een huis dat zo schoon is dat het bijna glinstert. Omdat het huis van boven tot onder schoonmaken overweldigend kan zijn - en niet te vergeten, vermoeiend en tijdrovend - is het makkelijker om het kamer voor kamer of apparaat voor apparaat te doen met de lenteschoonmaaktips. Of je nu maar vijf minuten hebt om dingen op te frissen of je hebt toevallig een heel weekend de tijd, wij zijn hier om je te helpen leren hoe je de hoeken en gaten van je huis een broodnodige opfrisbeurt kunt geven.

1. Maak een schema

Bekijk je huis: Welke gebieden hebben het meeste werk nodig? Welke plekken sla je over tijdens het wekelijkse schoonmaken? Dat zijn de plekken waar je kunt beginnen. Ongeacht waar je begint, het maken van een plan zorgt ervoor dat je gefocust blijft. Werk je schema kamer voor kamer af.

2. Opruimen

Studies tonen aan dat een ongeorganiseerd huis bijdraagt aan je stressniveau. Het geeft je hersenen het signaal dat je werk niet af is. De wetenschappelijke implicaties van het inademen van stof, gecombineerd met de stress van het terugkomen naar een rommelige werkruimte, kan zijn tol eisen. Aangezien we allemaal meer tijd thuis doorbrengen en dan met name in ons thuiskantoor, is het belangrijker dan ooit om een opgeruimde werkruimte te hebben.

3. Gebruik een stofzuiger

Met een stofzuiger verwijder je meer dan alleen stofophopingen. Ze vangen kleine deeltjes in de lucht die je niet kunt zien, maar die wel allergiesymptomen kunnen opwekken. Ze vangen bijvoorbeeld huidschilfers van huisdieren, allergenen en andere huishoudelijke deeltjes op. Ga voor een stofzuiger met hulpstukken zoals afstofborstels, kierenzuigers en slangen waarmee je meer dan alleen de vloer kunt schoonmaken. Het is daarom belangrijk om te investeren in een goede stofzuiger, om zo efficiënt mogelijk te kunnen schoonmaken. Online vind je de ene na de andere goede stofzuiger aanbieding.

4. Werk altijd van boven naar beneden

Wanneer je nadenkt over hoe je je huis in de lente schoon gaat maken, is het belangrijk om vanaf het plafond naar beneden te werken. Zo dwing je het vuil naar beneden en hoef je de ruimte niet opnieuw te stofzuigen of schoon te maken. Als je een stofzuiger met een verlengslang hebt, gebruik die dan om eerst spinnenwebben en stof van plafonds en ventilatoren te halen. Stof vervolgens de meubels en andere voorwerpen af voordat je al het stof en vuil van de vloeren zuigt. Dat bespaart tijd.

5. Muren en ramen hebben ook liefde nodig

Mensen maken bijna altijd hun vloeren schoon, maar ze vergeten meestal de muren en ramen. Niet al het stof blijft liggen op de vloer en andere oppervlakken. Gebruik een vochtige handdoek om muren en ramen schoon te vegen (begin bovenaan). Verwijder de horren buiten en veeg ze schoon. Voor het raam zelf raden we het gebruik van chemische reinigingsmiddelen af. Een stoomreiniger met een wisser is een prima manier om ramen schoon te maken.

6. Wees niet bang voor de keuken en de badkamer

Wees niet bang om de badkamer en keuken schoon te maken! Hier zijn een paar veel voorkomende probleemgebieden die men regelmatig vergeet:

Keuken

Ga door de voorraadkast en de koelkast. Maak de planken schoon en gooi alle oude spullen weg.

Huishoudelijke apparaten zoals een airfryer of broodbakmachine worden vaak vergeten tijdens de wekelijkse schoonmaak. Een broodbakmachine kopen om zelf brood mee te maken is leuk, maar wanneer heb jij deze voor het laatst schoongemaakt?

Badkamer

Vervang je douchegordijn.

Ga door de cosmetica lade en het medicijnkastje en gooi alle vervallen items weg.

Overweeg ook om een nieuwe ventilator in de badkamer te installeren of aan te schaffen. Het vervangen van een bestaande ventilator of het plaatsen van een nieuwe kan ervoor zorgen dat de badkamer in topconditie blijft. Ze zijn ideaal voor het ventileren van vocht tijdens het douchen en het verwijderen van geuren/dampen.

7. Vergeet de luchtfilters niet

Het vervangen van oven- en HVAC-filters is een van de belangrijkste en meest over het hoofd geziene onderdelen van de voorjaarsschoonmaak. In feite zal het vervangen van een standaardfilter door een robuuster exemplaar met een hoge MERV-waarde je helpen gezonder de lente in te gaan. Het zal kleinere, irriterende deeltjes opvangen. Airconditioner kanalen bouwen stof op tijdens de winter, en verbeterde filters vangen ongewenste deeltjes op zodat ze de ruimte niet binnenkomen. Het is een goedkope manier om ervoor te zorgen dat je schone, gezonde lucht inademt.

8. Laat de voorjaarsschoonmaak een nieuwe toon zetten

Als de ruimte donker en zwaar aanvoelt, kun je kleine veranderingen aanbrengen om het licht en fris te maken voor de lente. Het toevoegen van nieuwe kleurrijke kussens of kunst zijn geweldige manieren om de ruimte te veranderen. Het vervangen van beddengoed, handdoeken, tafellinnen en zelfs raambekleding zijn andere manieren om kamers te transformeren voor de lente en (hopelijk) warm weer in het verschiet.