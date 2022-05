De visgraatvloer: 5x inspiratie!

Ben jij op zoek naar een nieuwe vloer voor in jouw huis? Dan heb je vast al weleens een visgraatvloer voorbij zien komen. Dit eeuwenoude vloerenpatroon is tegenwoordig weer helemaal in! Hieronder vind je inspiratie voor een visgraatvloer bij jou thuis. Kijk alvast eens bij Floorhouse Antwerpen voor meer inspiratie!

Vinyl visgraatvloer

Wat veel mensen niet weten, is dat je ook voor een vinyl visgraatvloer kan gaan! Een vinyl vloer is erg praktisch en ook een ideale keuze voor mensen met een iets kleiner budget. Vinyl is onder andere een vrij stille vloer, waardoor de buren geen last van je zullen krijgen. Ook is het een makkelijk afneembare vloer en dus eenvoudig schoon te houden zonder dat de vloer gaat slijten. Een vinylvloer is een warme vloer en ook geschikt om te combineren met vloerverwarming. Dus ben je op zoek naar een makkelijk te onderhouden en goedkope vloer met een visgraatpatroon? Dan is een vinyl visgraatvloer precies wat je nodig hebt!

PVC-visgraatvloer

Een wat luxere optie is de PVC-visgraatvloer. PVC is een hard soort kunststof dat erg duurzaam is. Dit is ook de reden waarom mensen steeds vaker voor een PVC-vloer gaan. Een PVC-vloer is makkelijk te onderhouden en af te nemen. Ook deze vloer is geschikt om te combineren met vloerverwarming en is daarnaast stil voor de buren. Het enige nadeel is dat een PVC-vloer meestal wat prijziger is dan bijvoorbeeld een vinyl vloer. Hier krijg je echter wel een vloer voor terug waar je jarenlang van kan genieten!

Houten visgraatvloer

De houten visgraatvloer bestaat al eeuwenlang. Een visgraatvloer werd bijvoorbeeld al in de 17e eeuw gebruikt in de herenhuizen in Amsterdam. Op dit moment kiezen mensen ook weer steeds vaker voor een houten visgraatvloer: de klassieke look maakt weer een comeback! Parket is bij uitstek een geschikt materiaal om een echte authentieke visgraat stijl te creëren. Het enige nadeel aan parket is dat het wat lastiger is om te onderhouden en dat de vloer snel kan gaan slijten. Het is dus erg belangrijk dat je een parketvloer op de juiste manier onderhoud. Je kunt bij parket uit veel verschillende soorten hout kiezen, zoals eikenhout of bamboehout. Verder kun je kiezen uit veel verschillende kleuren hout en kun je er zelfs voor kiezen om het hout een vervaagde look te geven.

Je merkt het al, er zijn genoeg verschillende vloeren met een visgraatpatroon. Het is aan jou om te bedenken welke soort vloer het beste bij jouw interieur past en welke het meest praktisch is voor jou!