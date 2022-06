De Lijn zet milieuvriendelijkheid in de verf met nieuwe campagne

De coronapandemie laat nog steeds zijn sporen na op het aantal reizigers dat De Lijn vervoert. Op basis van de meest recente weekcijfers van 2022 is het aantal reizigers wel gestegen in vergelijking met dezelfde week in 2021, maar tegenover 2019, het laatste jaar voor de pandemie, ligt het aantal nog steeds een goede twintig procent lager.

Met de nieuwe campagne hoopt De Lijn haar oude reizigers weer aan te trekken en ook nieuwe mensen te overtuigen meer met het openbaar vervoer te reizen. De elektrische bussen van De Lijn - op dit moment zijn er dat dertien - werden in een nieuw kleedje gestoken: ze kregen groene blaadjes en de slogan opgeplakt. Ook op radio en tv zal de campagne te horen en te zien zijn.

Volledig emmissievrij tegen 2035

Tegen het jaar 2035 wil De Lijn volledig emissievrij rondrijden, en zo jaarlijks 170.000 ton CO2 uitsparen. Die timing is volgens directeur-generaal Ann Schoubs nog steeds haalbaar. «Het programma dat we uitgetekend hebben, laat dat toe, als we de nodige financiële middelen krijgen», stelt Schoubs. «Er gaan dit jaar nog zestig nieuwe elektrische bussen bijkomen, en daarna gaan we naar een ritme waarbij we steeds 150 à 170 bussen laten instromen. Op die manier geraken we aan de volledige vergroening van het park.»

Volgens eigen berekeningen heeft de maatschappij daarvoor 3 miljard euro nodig. Het geld is bijvoorbeeld ook bestemd voor de laadpaalinfrastructuur en herinrichting van de stelplaatsen. Onderhandelingen met de Vlaamse regering zijn bezig, Schoubs hoopt voor de zomer te kunnen landen.

Belangrijk voor klimaatverandering

De nieuwe campagne werd dinsdag voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). «We willen de reizigers er nog meer bewust van maken dat kiezen voor het openbaar vervoer en de auto achterwege laten erg belangrijk is, in het kader van de klimaatverandering.»

Ook volgens de minister is de timing van 2035 voor de elektrificatie van de busvloot van De Lijn haalbaar. «Het is ambitieus, maar het is de bedoeling dat we tegen dan ruim 3.200 elektrische bussen hebben rijden.»