De Lijn werkt aan proefproject met combiticket voor parkeren en openbaar vervoer

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn werk aan een proefproject met een combiticket voor een parking en een bus- of tramrit. Dat schrijft VRT NWS woensdag en De Lijn bevestigt dat er een project op stapel staat in Antwerpen, Gent zou mogelijk volgen. Die piste wordt nog onderzocht.

Bedoeling is om mensen ervan te overtuigen om parkings aan de rand van de stad te gebruiken en dan met een bus of tram naar het centrum te gaan.

De Lijn bevestigt dat ze aan het project werkt, maar kan nog geen details geven over bijvoorbeeld de timing.

Modal shift

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is alvast te vinden voor het project. «Met de invoering van combitickets willen we nog meer reizigers motiveren om te parkeren aan de rand van de stad. Daar kunnen ze vlot overstappen op het openbaar vervoer. Zo stimuleren we combi-mobiliteit, wat bijdraagt aan het realiseren van de modal shift», zegt ze aan Gazet van Antwerpen.