De Lijn geeft 100.000 tickets weg

De Lijn geeft naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit (16-22 september) 100.000 digitale tickets weg. Bovendien is er een ‘park-and-ride’ actie met gratis tram en bus naar het stadscentrum voor wie de wagen parkeert in Leuven, Gent, Antwerpen en Hasselt.

De Lijn wil met de acties de gegadigden laten proeven van de tram en de bus. Een gratis ticket opvragen en gebruiken kan via de app of de website van De Lijn. Na aanmelding kan de reiziger aanspraak maken op het ticket en het vervolgens activeren via de persoonlijke account.

Elke reiziger kan, zolang er nog tickets beschikbaar zijn, maximaal vier tickets opvragen. Ze kunnen slechts één ticket gratis opslaan in de virtuele portemonnee en gebruiken. Pas wanneer dat ticket gebruikt is, kan men aanspraak maken op een volgende.

Voor de park-and-rideactie kunnen reizigers die de wagen laten staan op een van de park-and-rideparkings in de vier steden gratis het openbaar vervoer naar het stadscentrum nemen. Daarvoor moet de reiziger een unieke code, te vinden aan de deelnemende parkings, sms’en naar 4884. Er komt wel 15 cent operatorkost bij.

Aanmoedigen

«Ik hoop dat we op deze manier veel reizigers zullen aanmoedigen om de wagen te laten staan en om het openbaar vervoer uit te proberen», zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

«De Lijn kan samen met haar reizigers een heel concrete en impactvolle bijdrage leveren aan de klimaatuitdagingen», voegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, toe. «Kiezen voor het openbaar vervoer is een positieve keuze. Zo stoten we minder CO2 uit en zijn er minder files.» Een bus vervangt volgens de openbaarvervoermaatschappij tot 30 wagens.