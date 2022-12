De beste modetrends van 2023

Een maand, vier steden, 247 voorstellingen. Dit seizoen voelde de modeweek alsof het eindelijk in zijn oude (pre-pandemische) glorie was hersteld. In New York, Londen, Milaan en Parijs waren de catwalks van lente/zomer 2023 een waar feest voor de zintuigen, compleet met momenten van magie: hoe creëerde die spray precies een jurk? Inmiddels weten we door deze voorstellingen precies welke modetrends populair zullen worden in 2023. Heb je al ruimte gemaakt in je kledingkasten ? Er komt namelijk zeker nieuwe kleding aan!

Nachtkleding

Nachtkleding is niet langer alleen om te slapen. Dit seizoen hebben ontwerpers zich laten inspireren door nachtjaponnen en negligés voor dames bij het creëren van hun confectiecollecties. Bij Christopher Kane, JW Anderson en Burberry werd kant gebruikt om de zomen van strakke zijden jurken en rokken af ​​te werken, terwijl Prada debuteerde met doorschijnende jurken met kanten inzetstukken rond de halslijn. Tagwalk, dat nog meer bijdraagt ​​aan de nachtkledingtrend, meldt dat 59% van de ontwerpers lingerie van een of andere beschrijving in hun collecties heeft opgenomen.

Jurken met capuchon

Interessant genoeg hebben we deze trend al vertaald in het echte leven, aangezien beroemdheden zoals Olivia Wilde, Bella Hadid en Michaela Coel op de rode loper zijn gespot in jurken met capuchon. Deze jurken met capuchon doen denken aan de looks die ooit te zien waren bij icoon Grace Jones, en werden opgenomen in de collecties van Versace, Alberta Ferretti en Philosophy Di Lorenzo Serafini. Het was echter zeker Saint Laurent die het meest opvalt in dit silhouet.

Rozen

Typische ditsy bloemenprints zijn dit seizoen gemeden ten gunste van gedurfde, driedimensionale bloemen. Fysiek bloeiend van tops, rokken en jurken, zijn bloemen veel tastbaarder geworden dan in voorgaande seizoenen, in de vorm van appliques of stoffenstructuren. Ontwerpers, waaronder Loewe, Carolina Herrera en Roksanda, hebben ook gespeeld met proporties, supergrote rozetten en anthuriumbloemen om opvallende silhouetten te creëren. Tagwalk schat dat er in het lente/zomer 2023-seizoen zo'n 270 looks met bloemen zijn verfraaid. Het lijkt erop dat alles letterlijk over rozen gaat.

Zonsondergang

Droom je van een zomervakantie? Wij ook. Blijkbaar zijn ontwerpers niet anders, want dit seizoen waren er overal op de catwalk zonsondergangtinten die doen denken aan de ombre-luchten die je tijdens een strandvakantie zou zien. Catwalks werden overspoeld met een palet dat rood, geel en oranje harmonieus samensmolt, wat een gevoel van kalmte en ontspanning opriep. De trend begon voornamelijk in Milaan, met ontwerpers als Ferragamo, Etro en GCDS die ombre-tinten omarmden. In Parijs toonde Courrèges, een merk in opkomst, een gebreide midi-jurk en crop-top in zonsondergangkleur.

Franje

Hoewel het misschien ooit in verband werd gebracht met het flapper-tijdperk van de jaren 1920, werpt de pony van dit seizoen al zijn eerdere (soms kostuumige) connotaties af. Gebruikt bij het maken van jurken, japonnen en losse items, heeft franje een duidelijk meer verheven gevoel gekregen voor lente/zomer 2023. Bij Jil Sander creëerden volumineuze metallic franjerokken statement silhouetten, terwijl Victoria Beckham franje toevoegde aan mini-jurken. Proenza Schouler had sprankelende franjes vanaf de halslijn van crop tops, en Jonathan Simkhai gebruikte het detail op de zoomlijn van verfraaide jurken.