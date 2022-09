Daling aantal neushoorns in Zuid-Afrikaans Krugerpark is «zorgwekkend»

De voortdurende daling van de neushoornpopulatie in het Krugerpark, het grootste dierenreservaat van Zuid-Afrika, is «zorgwekkend», zo heeft de grootste oppositiepartij van het land deze week betreurd. De partij stelde het beleid van de regering tegen stroperij aan de kaak.

Het natuurpark verloor sinds eind 2020 351 neushoorns of ongeveer 12 procent van de populatie, benadrukte Democratic Alliance (DA) in een mededeling. De oppositiepartij haalde officiële cijfers aan die op een bijeenkomst van het parlement bekendgemaakt waren. Het aantal neushoorns in het nationale park daalde van 2.809 eind 2020 naar 2.458 vandaag.

Volgens de ngo Save the Rhino International liepen in 2013 bijna 10.000 van deze zoogdieren rond in het Krugerpark. In minder dan tien jaar zou dus 75 procent van de populatie verdwenen zijn.

Stroperij

De regering zei in augustus dat 259 neushoorns in de eerste helft van het jaar het slachtoffer werden van stropers. De autoriteiten arresteerden 69 mensen wegens stroperij en smokkel van hoorns, van wie dertien in het Krugerpark. Volgens DA weerleggen de jongste cijfers «de beweringen dat de inspanningen van de regering in de strijd tegen stroperij in het Krugerpark volstaan».

Volgens de internatioale unie voor natuurbescherming IUCN gingen stroperij en illegale handel de jongste jaren achteruit bij neushoorns, maar blijven ze een ernstige bedreiging voor deze dieren. Hun voortbestaan staat op de agenda van de negentiende bijeenkomst van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) in november in Panama.