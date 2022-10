Dag van de Leerkracht: schoolbel weerklinkt in 480 scholen langer voor kwaliteitsonderwijs

In meer dan 480 scholen in Vlaanderen en Brussel zal woensdag de schoolbel extra klinken voor het recht op goed onderwijs. De symbolische actie ’Saved by the Bell’ van de vzw Studio Globo vindt plaats op de Internationale dag van de Leerkracht.

Studio Globo wijst er in een persbericht op dat, volgens cijfers van Unesco, er wereldwijd nog steeds 259 miljoen kinderen en jongeren zijn die niet naar school kunnen gaan. «Nochtans is onderwijs een hefboom voor ontwikkeling en gelijke kansen», klinkt het. «Voor veel kinderen is school meer dan alleen een plek om te leren. Het is een veilige plaats om zich te ontwikkelen in een sfeer van welbevinden en geborgenheid. Dat thema wordt dit jaar met Saved by the bell in de kijker gezet.»

Met de actie wil de vzw politici en beleidsmakers aan hun engagement herinneren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Kwaliteitsonderwijs is daarin de vierde doelstelling.

Meer dan 480 scholen registreerden zich voor de actie, goed voor meer dan 145.000 kleuters, leerlingen, scholieren, studenten, leerkrachten en docenten.