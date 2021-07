CORONAVIRUS. Helft reizigers vult terugkeerformulier niet in

200.000 ingevulde formulieren lijkt misschien veel, maar in werkelijkheid is het een erg laag getal. Een ruwe schatting op basis van gegevens van statistiekbureau Statbel leert dat Belgen deze zomer ruim vier miljoen buitenlandse reizen zullen maken. Met 200.000 PLF-formulieren per week komen we voor de hele zomer aan minder dan twee miljoen. Ruwweg de helft vult het formulier dus niet in.

Vooral mensen die met de auto reizen, ontsnappen aan controle. «Dat blijft een pijnpunt. Maar we kunnen natuurlijk niet alle grenzen sluiten en elke auto controleren», zegt Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing. De politie heeft wel beloofd om het aantal controles op te voeren.