CORONACIJFERS. Minder dan 200 patiënten op intensieve zorg

Tussen 15 en 22 juni werden dagelijks gemiddeld 28,7 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 36 % op weekbasis. Er liggen nog 450 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 184 intensieve zorg nodig hebben. Gedurende de hele pandemie werden iets meer dan 75.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis.