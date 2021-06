CORONACIJFERS. Aantal dagelijkse besmettingen duikt onder de duizend

Tussen 3 en 9 juni zijn dagelijks 984 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het gaat om een daling van 38 procent, blijkt vanochtend uit epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. Daarmee duikt het aantal dagelijkse besmettingen opnieuw onder de duizend. In totaal raakten in ons land al 1.075.765 mensen besmet met het virus.

De besmettingen blijven dalen in alle provincies en gewesten. De grootste daling is waarneembaar in de provincie Namen, waar de besmettingen met 55 procent dalen. Ook in de Duitstalige Gemeenschap (-52 procent), Luxemburg (-50 procent), Henegouwen (-46 procent) en West-Vlaanderen (-45 procent) is de daling erg groot.

Van de 41.838 dagelijkse testen die de afgelopen week afgenomen werden, was 2,9 procent positief, een daling met 1,2 procent. Het grootste aantal positieve testen vinden we nog steeds bij de tieners (5,3 procent), ook bij kinderen van 0 tot 9 jaar geeft 4 procent van de testen nog een positief resultaat. Verder daalt ook het reproductiegetal, dat nu op 0,77 ligt. Een r-waarde onder de 1 betekent dat de epidemie aan kracht inboet.

32 procent is volledig gevaccineerd Dagelijks worden er nog 52,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 30 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal liggen nu nog 721 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van 26 procent op weekbasis. Nog 285 patiënten hebben intensieve zorg nodig, ook dat is 15 procent minder dan een week geleden. In totaal wordt nog 14 procent van de erkende bedden op intensieve zorgen ingenomen door COVID-patiënten.