CORONACIJFERS. Aantal besmettingen daalt licht

Tussen 24 en 30 oktober waren er dagelijks 5.520 nieuwe besmettingen, 1 % minder dan in de voorgaande week. In totaal testten al ruim 1,4 miljoen Belgen positief op het virus. In diezelfde periode werden er dagelijks ongeveer 64.700 testen afgenomen. De positiviteitsgraad stijgt naar 9,8 %, het reproductiegetal klokt af op 1,12, wat nog steeds betekent dat de pandemie in kracht toeneemt.

Tussen 27 oktober en 2 november werden er dagelijks 156 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 29 %.

Het aantal sterfgevallen blijft ook stijgen. Tussen 24 en 30 oktober overleden dagelijks gemiddeld 18 mensen, een stijging met een kwart. In totaal stierven sinds de start van de pandemie al 26.000 mensen aan de gevolgen van het virus.

Intussen heeft 87 % van de volwassen Belgen minstens één vaccindosis gekregen, 86 % is volledig gevaccineerd.