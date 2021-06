Coronacertificaat is vanaf woensdag beschikbaar

Het certificaat moet reizen binnen de Europese Unie deze zomer opnieuw makkelijker maken. Aan de hand van een QR-code op de smartphone of op papier kunnen reizigers aantonen dat ze gevaccineerd zijn, na een besmetting met het coronavirus antilichamen hebben aangemaakt of een negatieve test hebben afgelegd. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle lidstaten erkend worden. In België zal het certificaat vanaf 16 juni beschikbaar worden. Wie ervan wil gebruikmaken voor 1 juli, moet wel nagaan of het certificaat ook al wordt aanvaard in het land van bestemming. Dat kan bijvoorbeeld via de website Reopen.europa.eu. Verwacht wordt dat midden deze week al ongeveer 15 lidstaten aangesloten zullen zijn op het systeem.