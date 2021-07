Cijfers over sterftegraad in ziekenhuizen eindelijk bekend: opvallende verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië

Er zijn duidelijke regionale verschillen in de mortaliteitscijfers van COVID-patiënten die gehospitaliseerd werden. Zo ligt het sterftecijfer van de gehospitaliseerde patiënten in Wallonië een kwart hoger dan in Vlaanderen. Specifiek voor de patiënten op intensieve zorg ligt het percentage in Wallonië en Brussel een derde hoger. Dat blijkt uit ziekenhuiscijfers die Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) heeft opgevraagd. Samen met zijn partijgenote en Kamerlid Frieda Gijbels dringt Parys aan op een onafhankelijk onderzoek.

Zowel in de media als in de politiek is er al langer vraag naar duidelijke ziekenhuiscijfers. Hoeveel COVID-patiënten hebben de ziekenhuizen behandeld? Hoeveel patiënten zijn op intensieve zorg beland? Hoeveel patiënten zijn er overleden? Een deel van de ziekenhuiswereld en van de overheid was echter niet zo happig om transparant over die cijfers te communiceren.

N-VA-parlementslid Lorin Parys slaagde er toch in de cijfers te verzamelen voor de periode van maart 2020 tot en met 15 juni 2021. Uit de stapel cijfers blijkt dat er verschillen zijn tussen de mortaliteitscijfers in ziekenhuizen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Omdat er altijd allerlei factoren meespelen (bv. regio met meer of minder besmettingen, meer of minder ouderen en risicopatiënten,...) moeten de cijfers met enige voorzichtigheid bekeken worden. «Maar de verschillen tussen de regio’s en ziekenhuizen onderling zijn te groot om zomaar onder de mat te vegen», zegt Parys.

Uit de cijfers blijkt onder meer dat in Vlaanderen 16,5 procent van alle gehospitaliseerde patiënten is overleden. In Wallonië ligt dat cijfer op 20,4 procent, een kwart hoger dan in Vlaanderen. In Brussel gaat het om 18,8 procent. Van de patiënten die op intensieve zorg belandden, is in Vlaanderen 30,6 procent overleden. In Wallonië (40,9 procent) en Brussel (39,6 procent) ligt dat cijfer een derde hoger. Van de patiënten op intensieve zorg die invasief beademd werden, stierf in Vlaanderen 46,6 procent. In Brussel en Wallonië was dat zo’n 20 procent meer, respectievelijk 55,4 procent en 53,3 procent.

Provinciale verschillen

Ook provinciaal duiken er enkele opvallende verschillen op. Zo ligt de mortaliteit in de ziekenhuizen in Henegouwen met 0,45 procent vijf keer hoger dan in ziekenhuizen in Vlaams-Brabant met 0,09 procent. «Dat verschil is gigantisch», zeggen Parys en Gijbels.

N-VA betreurt dat de cijfers nu pas beschikbaar zijn en vraagt een onafhankelijk onderzoek naar de cijfers. «Alleen zo kunnen we de juiste lessen trekken uit deze gezondheidscrisis en weten of elke patiënt in het juiste bed is terechtgekomen», klinkt het.