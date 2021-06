Christian Eriksen deelt selfie vanuit ziekenhuis: «Het gaat goed met mij» (foto)

Afgelopen zaterdag hield de hele wereld de adem in toen Christian Eriksen in elkaar zakte op het veld tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Even later werd duidelijk dat de 29-jarige voetballer getroffen was door een hartstilstand. Gelukkig kon hij gereanimeerd worden en bleek vrij snel dat zijn toestand stabiel was.