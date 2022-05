Child Focus leert kinderen met autisme of leerachterstand veilig internetten

Op de campus van het gemeenschapsonderwijs GO! in Wemmel heeft Child Focus een nieuwe online tool, met de naam STAR+, gelanceerd. Die geeft leraren een handvat om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) of een leerachterstand veilig te leren omgaan met het internet.

Twee jaar geleden ontwikkelde Child Focus al het pakket STAR, dat enkel gericht was op leerlingen met ASS. Dat pakket wordt nu uitgebreid naar jongeren met een verstandelijke beperking, die daardoor een leerachterstand opgelopen hebben.

Mogelijke gevaren leren kennen

Bedoeling is om de leerlingen op een veilige manier wegwijs te maken op het internet. Aan de hand van een aantal thema’s leren de kinderen hoe ze zich best bewegen op het internet en wat de mogelijke gevaren zijn. Zo wordt er ingegaan op betrouwbare informatie detecteren, privacy-instellingen op sociale media, online en offline vriendschappen. Ook sexting, haatspraak en online uitdagingen komen aan bod.

Een tiental leerlingen van de inclusieve campus van het GO! in Wemmel kon vrijdag de tool al een keer uittesten. «De leerlingen hebben het heel goed gedaan», zegt Inne Cornu, projectmanager bij Child Focus. «Ik denk dat we zeker kunnen zeggen dat STAR+ werkt. We hebben de tool ook al in een paar inclusieve en buitengewone scholen uitgeprobeerd, wat maakt dat we het zo dicht mogelijk bij de realiteit hebben kunnen brengen.»

Het pakket kan gebruikt worden voor leerlingen vanaf 10 jaar. STAR+ is, net zoals STAR, te vinden via de website van Child Focus. Ondertussen hebben al ruim 400 scholen een account aangemaakt voor STAR, Child Focus hoopt dat dit aantal nog zal stijgen door de uitbreiding.